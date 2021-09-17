В Луганской области "заминировали" заправки и супермаркеты
В Луганской области "заминировали" с определенными требованиями объекты промышленности, автозаправочные станции и супермаркеты
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяну Погукай.
Правоохранители развернули работу ситуационного центра.
"Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - сообщила пресс-секретарь.
Сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.
Напомним, что в четверг в Ровно "минировали" Хозяйственный суд.
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