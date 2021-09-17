В Луганской области "заминировали" заправки и супермаркеты

FB Татьяны Погукай

В Луганской области "заминировали" с определенными требованиями объекты промышленности, автозаправочные станции и супермаркеты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяну Погукай.

Правоохранители развернули работу ситуационного центра.

"Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - сообщила пресс-секретарь.

Сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.

Напомним, что в четверг в Ровно "минировали" Хозяйственный суд.