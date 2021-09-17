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17 сентября 2021, 14:31 230

В Луганской области "заминировали" заправки и супермаркеты

17 сентября 2021, 14:31 230
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FB Татьяны Погукай
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В Луганской области "заминировали" с определенными требованиями объекты промышленности, автозаправочные станции и супермаркеты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Татьяну Погукай.

Правоохранители развернули работу ситуационного центра.

"Личный состав ГУНП, Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - сообщила пресс-секретарь.

Сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.

Напомним, что в четверг в Ровно "минировали" Хозяйственный суд.

минирование заправка супермаркет полиция СБУ

 
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