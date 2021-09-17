14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 15:26 23

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе

17 сентября 2021, 15:26 23
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ. Сейчас его задержали правоохранители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

По данным издания, инцидент произошел в продуктовом магазине, находящемся по адресу ул. Академика Королева, 96.

Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.

Впоследствии, как сообщила изданию, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, мужчина с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.

Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии. Выяснилось, что граната была учебной

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Одесса полиция следствие стадион Граната

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua