В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на школьном стадионе

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В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ. Сейчас его задержали правоохранители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

По данным издания, инцидент произошел в продуктовом магазине, находящемся по адресу ул. Академика Королева, 96.

Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.

Впоследствии, как сообщила изданию, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, мужчина с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.

Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии. Выяснилось, что граната была учебной

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.