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11 сентября 2021, 13:06 426

Во Франковске задержали мужчину, который выстрелил в шею посетителю магазина

11 сентября 2021, 13:06 426
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Фото: Facebook
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Правоохранители Ивано-Франковской области задержали мужчину, который устроил стрельбу в городе: во время конфликта он ранил прикарпатца, выстрелив в него из пистолета

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из торговых заведений в Ивано-Франковске неизвестный мужчина устроил стрельбу.

По предварительной информации, 50-летний франковец совершил конфликт с продавцом указанного торгового заведения. На неправомерные действия мужчины один из посетителей сделал ему замечание.

В дальнейшем оба мужчина вышли на улицу, где злоумышленник достал предмет похожий на травматический пистолет и выстрелил в сторону 35-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Потерпевший получил огнестрельное ранение передней части шеи, он госпитализирован в лечебное учреждение.

Фигурант дела задержан, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее под Белой Церковью в Киевской области рядом с продовольственным магазином произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Очевидцы происшествия уверяют, что в результате конфликта между двумя мужчинами, один из них совершил четыре выстрела в сторону другого.

стрельба оружие полиция конфликт Ивано-Франковская область пистолет

 
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