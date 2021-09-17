14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 15:24 28

Черкащанин посреди улицы сделал себе сеппуку

17 сентября 2021, 15:24 28
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Под Черкассами в городе Смела мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Очевидцем происшествия стал правоохранитель, который находился на выходном в городе Смела. Он увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот.

Полицейский сразу же бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков.

Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.

смерть оружие полиция Черкасская область психбольница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua