Черкащанин посреди улицы сделал себе сеппуку

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Под Черкассами в городе Смела мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Очевидцем происшествия стал правоохранитель, который находился на выходном в городе Смела. Он увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот.

Полицейский сразу же бросился на помощь, но гражданин достал нож и начал размахивать им", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков.

Сейчас спасенного прооперировали, угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина зарезал своего знакомого, после чего позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.