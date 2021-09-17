У Києві чоловік вчинив стрілянину через дорожній конфлікт

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У Києві між водієм і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт через те, що вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Після чого пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто опонента

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Газопровідній. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через подію.

Правоохоронці з'ясували, що між заявником і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, і пасажир вистрілив з пістолета по машині свого опонента.

Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверях автомобіля потерпілого, - йдеться в повідомленні.

Зловмисник, яким виявився 34-річний житель Києва, стріляв з травматичного пістолета. Зброю вилучили та відправили на експертизу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пасажира автомобіля затримали за статтею "хуліганство".

Наразі слідчі під керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманому підозру. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, учора у Чернігові затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом.

11 вересня у Франківську затримали чоловіка, який вистрілив у шию відвідувачу магазину.