В Минкульте хотят сделать из Гостиного двора в Киеве творческий центр

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Гостиный двор в столице может стать многофункциональным творческим центром

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишет RegioNews.

По его словам, на фасад памятника культуры национального значения уже натянута защитная сетка, полиция взяла объект под охрану. После технического обследования проведут противоаварийные работы и реставрацию.

"Мы уже говорили с кураторами, которые занимаются культурным наследием. Они считают, что лучшим применением для Гостиного двора будет многофункциональный творческий центр, где, в частности, найдутся места и для реализации замыслов наших мастеров народных художественных промыслов", - добавил министр.

Напомним, что 29 июня Гостиный двор перешел в управление Министерства культуры и информационной политики.