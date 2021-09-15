В Минкульте хотят сделать из Гостиного двора в Киеве творческий центр
Гостиный двор в столице может стать многофункциональным творческим центром
Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишет RegioNews.
По его словам, на фасад памятника культуры национального значения уже натянута защитная сетка, полиция взяла объект под охрану. После технического обследования проведут противоаварийные работы и реставрацию.
"Мы уже говорили с кураторами, которые занимаются культурным наследием. Они считают, что лучшим применением для Гостиного двора будет многофункциональный творческий центр, где, в частности, найдутся места и для реализации замыслов наших мастеров народных художественных промыслов", - добавил министр.
Напомним, что 29 июня Гостиный двор перешел в управление Министерства культуры и информационной политики.