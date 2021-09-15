Во Львове горит памятник архитектуры
В центре Львова загорелась крыша дома, который является памятником архитектуры местного значения
По предварительным данным, пожар возник на последнем этаже жилого дома, пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.
Здание расположено на углу улиц Князя Романа и Нижанковского. Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин.
Там сейчас работают пожарные, из-за чего движение на ул. Князя Романа полностью перекрыли.
Напомним, на днях в Киеве ночью произошел масштабный пожар в многоэтажке.
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