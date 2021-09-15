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15 сентября 2021, 13:59 342

Во Львове горит памятник архитектуры

15 сентября 2021, 13:59 342
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Скриншот с видео
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В центре Львова загорелась крыша дома, который является памятником архитектуры местного значения

По предварительным данным, пожар возник на последнем этаже жилого дома, пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Здание расположено на углу улиц Князя Романа и Нижанковского. Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин.

Там сейчас работают пожарные, из-за чего движение на ул. Князя Романа полностью перекрыли.

Напомним, на днях в Киеве ночью произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Украина Львов пожар спасатели Дом

 
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