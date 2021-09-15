Правоохранители снова обыскивают коммунальные структуры столицы

Фото Киевской городской прокуратуры

Столичные правоохранители в рамках выполнения постановлений следственного судьи осуществляют санкционированные обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор", коммунального предприятия "Киевдормост", а также в десяти районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, - сообщают в прокуратуре.

В нем отмечается, что во время указанных обысков сотрудники правоохранительных органов изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведения о расходах коммунальных предприятий.

Среди них сведения, касающиеся приобретения и установки ограничительных антипарковальных столбцов, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий; завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов); списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались; использования коммунального автотранспорта в личных целях и предоставления его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды; незаконного трудоустройства и осуществления выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

Как сообщалось, 10 сентября прокуратура обыскивала Департамент здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных.

Того же дня в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.