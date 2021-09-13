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13 сентября 2021, 11:49 411

В КГГА ответили на обвинения в хищении средств на медзакупівлях

13 сентября 2021, 11:49 411
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из открытых источников
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В департаменте здравоохранения КГГА все закупки осуществляют в рамках действующего законодательства через систему Prozorro, что устраняет субъективное вмешательство в процесс закупки и соответственно делает невозможным коррупционную составляющую

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прессс-службы КГГА

"Соответственно, очередные обвинения в якобы хищении средств на закупках лекарств для онкобольных являются, по меньшей мере, некорректными и безосновательными", - отмечается в сообщении

Напомним, в пятницу, 10 сентября, сотрудники Подольской окружной прокуратуры г. Киева проводили обыск в помещении Департамента здравоохранения.

Обыск проводился в соответствии с постановлением Подольского районного суда города Киева "с целью отыскания и изъятия вещей, предметов и документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве". Работники Департамента предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

суд обыски закупки КГГА

 
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