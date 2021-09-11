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11 сентября 2021, 16:11 89

В Одессе будут судить чиновников по делу о присвоении средств на реконструкции пляжа

11 сентября 2021, 16:11 89
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Фото: из открытых источников
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В Одессе в суд направлены обвинительные акты в отношении директора подрядной компании и инженера технического надзора, которых подозревают в подделке и хищении государственных средств на обустройстве пляжа для людей с инвалидностью

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, подрядчик и инженер технадзора по предварительному сговору присвоили бюджетные деньги во время выполнения строительных работ по реконструкции пляжа для людей с инвалидностью на 11 станции Большого Фонтана.

Так, по договору подряда на пляже должны были быть установлены, однако отсутствуют тренажеры для людей с инвалидностью: машину Смита с противовесом, тренажер многофункциональный, тренажер для бедра комбинированный, тренажер для пресса, тренажер для спины и шеи, и лестницу гимнастическую.

В результате таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено более 200 тысяч гривен ущерба", - отметили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования прокуратурой предъявлен иск о возмещении причиненных уголовным правонарушением убытков.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя Одесского порта будут судить за служебную халатность, что привело к ущербу в 142 млн грн. По версии следствия, в течение 2017-2019 годов обвиняемый неправильно и неэффективно использовал морские буксиры.

суд Одесса инвалиды чиновники прокуратура пляж

 
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