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13 сентября 2021, 13:16 131

СБУ предотвратила хищение 300 млн грн на закупке ноутбуков для учителей

13 сентября 2021, 13:16 131
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Фото: из открытых источников
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Кіберфахівці СБУ предотвратили хищение государственных средств на правительственной программе “Ноутбук - каждому учителю”

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители разоблачили схему, при которой группа лиц пыталась организовать механизм "откатов" при закупке около 60 тыс. ноутбуков.

Сумма аферы составила бы 30% "откатов" от субвенции, а это - около 300 миллионов гривен. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям”, - говорится в сообщении.

Сейчас все тендеры отправлены на дополнительную экспертизу.

Напомним, что правительственная программа "Ноутбук каждому учителю" - это государственная субвенция в размере 980 млн грн на приобретение ноутбуков для учителей из разных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупку 60 тыс. ноутбуков до конца 2021 года для педагогов школ для организации дистанционного обучения через COVID-19.

учителя техника тендер деньги СБУ

 
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