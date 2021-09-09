Уволенный замгенпрокурора Мамедов судится с Офисом генпрокурора

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Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Мамедов подал два иска против ОГП в Окружной админсуд Киева.

В исках говорится о признании его увольнения противоправным и отмене решения об увольнении.

Помощница Гюндуза Мамедова подтвердила факт подачи исков, заявив, что они касаются еще и отмены доступа к государственной тайне.

Как сообщалось, 27 июля замгенпрокурора Мамедов подал в отставку.

В тот же день в Офисе генпрокурора заявили, что Мамедов не может быть уволен по собственному желанию до завершения дисциплинарного производства.