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09 сентября 2021, 21:38 522

Уволенный замгенпрокурора Мамедов судится с Офисом генпрокурора

09 сентября 2021, 21:38 522
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Фото из открытых источников
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Бывший замгенпрокурора Гюндуз Мамедов судится с Офисом генпрокурора

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Мамедов подал два иска против ОГП в Окружной админсуд Киева.

В исках говорится о признании его увольнения противоправным и отмене решения об увольнении.

Помощница Гюндуза Мамедова подтвердила факт подачи исков, заявив, что они касаются еще и отмены доступа к государственной тайне.

Как сообщалось, 27 июля замгенпрокурора Мамедов подал в отставку.

В тот же день в Офисе генпрокурора заявили, что Мамедов не может быть уволен по собственному желанию до завершения дисциплинарного производства.

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