Уволенный замгенпрокурора Мамедов судится с Офисом генпрокурора
Бывший замгенпрокурора Гюндуз Мамедов судится с Офисом генпрокурора
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.
Мамедов подал два иска против ОГП в Окружной админсуд Киева.
В исках говорится о признании его увольнения противоправным и отмене решения об увольнении.
Помощница Гюндуза Мамедова подтвердила факт подачи исков, заявив, что они касаются еще и отмены доступа к государственной тайне.
Как сообщалось, 27 июля замгенпрокурора Мамедов подал в отставку.
В тот же день в Офисе генпрокурора заявили, что Мамедов не может быть уволен по собственному желанию до завершения дисциплинарного производства.
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