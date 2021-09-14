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14 сентября 2021, 14:19 13

В Минюсте рассказали, возможно ли восстановление на посту главы КСУ Тупицкого

14 сентября 2021, 14:19 13
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Фото: КСУ
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Главу Конституционного суда Александра Тупицкого действительно могут восстановить в должности. Однако есть инструменты его отстранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи изданию РБК-Украина.

Известно, что президент Зеленский решил отменить указ о назначении главы КСУ Тупицкого. Верховный суд признал это незаконным.

"Но этот вердикт сейчас оспаривается в апелляции в Большой палате ВС. И решение суда первой инстанции не вступило в силу", - рассказал Малюська.

По его словам, если апелляция оставит в силе решение первой инстанции, то правового хаоса в КСУ не будет.

"Я не думаю, что начнется правовой хаос. Опять же, против Тупицкого есть уголовные производства, есть инструменты отстранения и к тому же в следующем году завершается срок его полномочий. Весь этот шум и гам может закончиться уже весной следующего года", - пояснил министр.

Напомним, что Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский выразил уверенность, что уволенный Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на пост, несмотря на все попытки.

суд Владимир Зеленский Верховный суд КСУ Александр Тупицкий

 
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