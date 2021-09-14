В Минюсте рассказали, возможно ли восстановление на посту главы КСУ Тупицкого

Фото: КСУ

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого действительно могут восстановить в должности. Однако есть инструменты его отстранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи изданию РБК-Украина.

Известно, что президент Зеленский решил отменить указ о назначении главы КСУ Тупицкого. Верховный суд признал это незаконным.

"Но этот вердикт сейчас оспаривается в апелляции в Большой палате ВС. И решение суда первой инстанции не вступило в силу", - рассказал Малюська.

По его словам, если апелляция оставит в силе решение первой инстанции, то правового хаоса в КСУ не будет.

"Я не думаю, что начнется правовой хаос. Опять же, против Тупицкого есть уголовные производства, есть инструменты отстранения и к тому же в следующем году завершается срок его полномочий. Весь этот шум и гам может закончиться уже весной следующего года", - пояснил министр.

Напомним, что Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский выразил уверенность, что уволенный Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на пост, несмотря на все попытки.