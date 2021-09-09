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09 сентября 2021, 10:37 8

НАПК нашло нарушения в декларации судьи Конституционного суда и депутата из "группы Коломойского"

09 сентября 2021, 10:37 8
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Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ, народного депутата и двух депутатов местных советов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу НАПК.

Отмечается, что нарушения выявили в декларациях таких должностных лиц:

Александр Касминин, судья Конституционного Суда Украины. Недостоверные сведения - 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.

Александр Куницкий, народный депутат Украины из фракции "Слуга народа". Недостоверные сведения - 2,3 млн гривен. Декларант не отметил информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн гривен).

Алла Стечишин, депутат Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения - 9,4 млн гривен. В частности, депутат не отметила в декларации информацию о нескольких земельных участках, которые принадлежат ее мужу.

Александр Цуканов, директор ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутат Бориспольского городского совета. Недостоверные сведения - 7,2 млн гривен. Среди других активов депутат не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тысяч долларов (более 5 млн гривен).

Александра Куницкого причисляют к неформальной группе олигарха Игоря Коломойского.

КСУ НАПК судья депутаты Слуга народа

 
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