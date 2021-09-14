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14 сентября 2021, 16:54 522

С понедельника вернутся штрафы за нарушение карантина в Киеве – Рубан

14 сентября 2021, 16:54 522
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Фото из открытых источников
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С понедельника, 20 сентября, в Киеве будут штрафовать нарушителей нормативов вакцинации от коронавируса COVID-19

Об этом заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

С мая Киев начал готовиться к прививкам и вакцинальной кампании, и сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек, это самый высокий показатель вакцинации в стране. Что касается тех 80% норматива, установленного Кабинетом министров относительно посещения учреждений образования, культурного, бытового направления, колеблется процент вакцинации в различном бизнесе от 20% до 90%. Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65-70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался, - отметил чиновник.

По его словам, сегодня о вакцинации необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой.

Мы это делаем уже почти год, наблюдаем с помощью видеокамер за публичными мероприятиями. И ежедневно в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушении, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и будут привлекаться к ответственности нарушители, - заявил Рубан.

Как сообщалось, Кабмин изменил правила и ограничения карантина в Украине.

Также вчера глава Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

карантин COVID-19 Ограничение штраф Олег Рубан Госпродпотребслужба Киев

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