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15 сентября 2021, 09:01 7

В Украине за сутки более 4600 новых больных COVID-19

15 сентября 2021, 09:01 7
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 14 сентября обнаружили 4640 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 441 новый случай, "лидерами" по заболеваемости является Одесская (361), Харьковская (343), Львовская (294) и Днепропетровская (273) области.

Всего за сутки госпитализировали 1 609 человек, 93 человека умерли, выздоровели 1 858 человек. Среди заболевших за сутки - 531 ребенок и 95 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 33 878 человек, методом ИФА – 8 562 человека, экспресс-тестами – 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 325 796 человек, из них 2 225 130 человек выздоровели, 54 550 больной умер.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.

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