Кабмин планирует выделить в 2022 году на вакцинацию 6 миллиардов гривен

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Кабинет министров планирует предусмотреть в бюджете 2022 6 миллиардов гривен на систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews это предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год

В целом на систему здравоохранения правительство предлагает выделить 193 миллиарда гривен, что на 31 миллиард гривен больше чем в прошлом году.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это позволит увеличить зарплаты врачей в 1,6 раза. По расчетам правительства зарплаты врачей достигнут отметки более 20 тысяч гривен, персонала более 13 тысяч гривен.