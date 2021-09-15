Кабмин планирует выделить в 2022 году на вакцинацию 6 миллиардов гривен
Кабинет министров планирует предусмотреть в бюджете 2022 6 миллиардов гривен на систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID-19
Как передает RegioNews это предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год
В целом на систему здравоохранения правительство предлагает выделить 193 миллиарда гривен, что на 31 миллиард гривен больше чем в прошлом году.
По словам министра финансов Сергея Марченко, это позволит увеличить зарплаты врачей в 1,6 раза. По расчетам правительства зарплаты врачей достигнут отметки более 20 тысяч гривен, персонала более 13 тысяч гривен.
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