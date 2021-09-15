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15 сентября 2021, 14:41 28

Кабмин планирует выделить в 2022 году на вакцинацию 6 миллиардов гривен

15 сентября 2021, 14:41 28
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из открытых источников
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Кабинет министров планирует предусмотреть в бюджете 2022 6 миллиардов гривен на систему общественного здоровья и вакцинацию от COVID-19

Как передает RegioNews это предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год

В целом на систему здравоохранения правительство предлагает выделить 193 миллиарда гривен, что на 31 миллиард гривен больше чем в прошлом году.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это позволит увеличить зарплаты врачей в 1,6 раза. По расчетам правительства зарплаты врачей достигнут отметки более 20 тысяч гривен, персонала более 13 тысяч гривен.

бюджет COVID-19 вакцина вакцинация медицина

 
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