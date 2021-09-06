В течение суток на Херсонщине возникло 14 пожаров в природных экосистемах

Фото: ГСЧС

На территории области Херсонской области за минувшие сутки ликвидировано 14 пожаров в экосистемах на площади 5,32 га. Основными причинами возникновения пожаров спасатели называют человеческий фактор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Херсонской области.

5 сентября на открытых территориях области зафиксировано 14 пожаров на открытых территориях на площади 5,32 га, из которых 1 пожар пожнивных остатков на площади 0,05 га", - говорится в сообщении.

Так, в Херсонском районе спасатели ликвидировали 7 пожаров, в Бериславском, Каховском и Геническом по 2 пожара, в Скадовском - 1.

В ГСЧС отметили, что основными причинами возникновения пожаров в экосистемах остаются неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

Ранее сообщалось, что в Северодонецком районе Луганщины произошел пожар хвойной подстилки в лесничестве.