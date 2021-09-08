09:01  08 сентября
В Украине за сутки выявили еще 2700 новых больных COVID
08:49  08 сентября
Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID
08:09  08 сентября
На Донбассе боевики заминировали местность вблизи Катериновки и ранили бойца ООС
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 08:49 36

Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID

08 сентября 2021, 08:49 36
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 экс-министров Арсена Авакова, Илью Емца, Владислава Криклия и экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Как передает RegioNews, об этом свидетельствует указ президента.

Вместо людей, выведенных из состава совета, были добавлены новые. В частности, в совет попал действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко. Туда же вошел и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кроме того, к противодействию коронавирусу решили приобщить министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Через два дня парламент поддержал такое решение 291 голосом.

Также сообщалось, что 27 июля был уволен с должности главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его назначили первым заместителем секретаря СНБО.

коронавирус Владимир Зеленский министр Минздрав президент Совет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram