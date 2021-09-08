Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID

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Президент Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 экс-министров Арсена Авакова, Илью Емца, Владислава Криклия и экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Как передает RegioNews, об этом свидетельствует указ президента.

Вместо людей, выведенных из состава совета, были добавлены новые. В частности, в совет попал действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко. Туда же вошел и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кроме того, к противодействию коронавирусу решили приобщить министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, что 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Через два дня парламент поддержал такое решение 291 голосом.

Также сообщалось, что 27 июля был уволен с должности главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его назначили первым заместителем секретаря СНБО.