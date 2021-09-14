На Житомирщине разбился самолет, обрабатывавший поля, пилот выжил

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Полиция открыла уголовное производство по факту падения самолета в селе Кмитове Житомирской области, которым управлял пилот без лицензии из Кропивницкого района Кировоградской области

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Житомир.

Самолет Z-37 Cmelak разбился 12 сентября. На самолете мужчина обрабатывал кукурузные поля.

Лицензию на осуществление полетов мужчина не имел, сказала пресс-секретарь полиции.

По его словам, во время выполнения маневра, не справился с управлением и упал. На момент прибытия полицейских, пилота на месте происшествия не было. Мужчину искали в больницах, нашли в травматологическом отделении больницы №1 Житомира. Где получил травмы, врачам он не признался, - рассказала Ващенко.

Со слов Аллы Ващенко, по данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил воздушных полетов". Санкция статьи – до 1700 гривен штрафа или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские выясняют, кому принадлежит самолет и откуда он вылетел на обработку полей.

Комментировать состояние травмированного в больнице отказались.

Как сообщалось, 17 июля под Николаевом разбился вертолет Ми-2 частного агропредприятия, пилот и пассажир погибли.

Также в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.