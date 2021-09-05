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05 сентября 2021, 18:10 5

Во Львове совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Wizz Air

05 сентября 2021, 18:10 5
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Фото: игорь Сидин
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В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого вчера, 4 сентября, аварийно приземлился самолет, следовавший с Кипра

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта "Львов", передает RegioNews.

На борту самолета находилось более 130 пассажиров. В результате происшествия травмированных нет.

Инцидент случился после обеда, около 12:13. Тогда диспетчеры аэропорта получили сигнал тревоги из самолета, который выполнял рейс "WZZ6715" по маршруту "Ларнака-Львов".

Как сообщили диспетчерам пилоты, у них появились проблемы с управлением передней стойкой шасси. В то время в самолете находился 131 пассажир и экипаж.

На место происшествия выехали спасатели и медики скорой помощи. Пилотам удалось совершить посадку самолета в 12:39. В результате происшествия ни один человек, находившийся на борту, не получила травм.

Как сообщалось, 3 сентября случился скандал в аэропорту Полтавы: против правил приземлился самолет с депутатами ОПЗЖ, пассажиров не выпустили.

Также известно, что 27 августа самолет Зеленского вместо Кишинева приземлился в Одессе из-за сильного тумана.

Львов самолет инцидент аэропорт аварийная посадка

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