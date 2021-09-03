Скандал в аэропорту Полтавы: против правил приземлился самолет с депутатами ОПЗЖ, пассажиров не выпустили

Фото источников УП

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт

Об этом сообщает "Украинская правда"со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, свои источники в Полтавской ОГА и в авиакомпании "Роза ветров", передает RegioNews.

30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров. Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что не имеем соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей, - рассказал Олег Синєгубов.

Председатель ОГА добавил, что работники аэропорта провели переговоры с людьми на борту самолета: им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" якобы заверила их в возможности высадки. Было принято решение что высадки в полтавском аэропорту не будет.

Известно, что самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30. Он совершил посадку на взлетной полосе.

По информации ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но личности людей не устанавливались.

Синегубов сообщил, что об этом случае было проинформировано профильное министерство, офис президента и правоохранительные органы.

По данным источников в Полтавской ОГА, пассажиров из самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Среди пассажиров рейса 1101 якобы были: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Также среди пассажиров: помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Собеседник "УП" в ОПЗЖ на вопрос, корректна ли информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".

В то же время в авиакомпании подтвердили, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев – Полтава.

В аэропорту "Полтава" происходит реконструкция, там не принимают рейсовые самолеты.

Как сообщалось, аэропорт "Херсон" закрывается на реконструкцию на 4 месяца.