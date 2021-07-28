На Прикарпатье упал легкомоторный самолет, четверо погибших

Фото: ГСЧС

В селе Шепаревцы (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

Это случилось сегодня около 13:40. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

В результате происшествия четыре человека погибли. В 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.

Напомним, недавно в Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты.