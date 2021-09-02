Из-за непогоды задерживаются 10 поездов "Укрзализныци"

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Из-за погодных условий и технических перебоев ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, по состоянию на 09:00 задерживаются поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев - Трускавец (2 часа);

№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса - Ужгород (1 час);

№38 Запорожье - Киев (1 час);

№26 Одесса - Рахов (40 минут);

№11 Львов - Одесса (40 минут).

Напомним, 2 августа в связи с неблагоприятной погодой на Западной Украине ряд поездов направлялся с опозданием через обрыв контактной сети.

Ранее сообщалось, что 26 августа на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.