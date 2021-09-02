Из-за непогоды задерживаются 10 поездов "Укрзализныци"
Из-за погодных условий и технических перебоев ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Так, по состоянию на 09:00 задерживаются поезда:
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев - Трускавец (2 часа);
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса - Ужгород (1 час);
- №38 Запорожье - Киев (1 час);
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
- №11 Львов - Одесса (40 минут).
Напомним, 2 августа в связи с неблагоприятной погодой на Западной Украине ряд поездов направлялся с опозданием через обрыв контактной сети.
Ранее сообщалось, что 26 августа на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.
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