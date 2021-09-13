На Житомирщине машина насмерть переехала парня, который лежал на дороге

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Ночью 11 сентября в поселке Народичи Житомирской области водитель легковушки переехал 20-летнего парня, который лежал на дороге

Как сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области, вследствие травм молодой человек скончался.

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Master, 47-летний житель Народицкой общины, двигаясь по улице Свято-Николаевской в поселке, совершил наезд на 20-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части", — говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте аварии.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства события и начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, на днях в Житомире произошло ДТП с участием "скорой", в результате чего погиб человек, которого везли в больницу.