В Одесской области вор пытался обокрасть банк, расположенный рядом с полицией

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание"Думская".

Попытка кражи была совершена вчера в отделении банка "Альянс", на улице Хантадзе в Черноморске.

В полиции сообщили, что рано утром неизвестный злоумышленник повредил решетку и, отжав окно, попал в помещение финансового учреждения, после чего повредил пломбу металлических дверей денежного хранилища.

По неизвестной причине, он не довел свой умысел до конца и скрылся.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 ст. 15, части 3 ст. 185 УК Украины (незаконченное покушение на кражу).

Примечательно, что соседнее с банком помещение - отделение полиции.

Как сообщалось, 20 июля в Киеве ограбили банк "УкрСиббанк".