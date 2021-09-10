В Одесской области вор пытался обокрасть банк, расположенный рядом с полицией
В Одесской области вор пытался обчистить отделение банка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание"Думская".
Попытка кражи была совершена вчера в отделении банка "Альянс", на улице Хантадзе в Черноморске.
В полиции сообщили, что рано утром неизвестный злоумышленник повредил решетку и, отжав окно, попал в помещение финансового учреждения, после чего повредил пломбу металлических дверей денежного хранилища.
По неизвестной причине, он не довел свой умысел до конца и скрылся.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 ст. 15, части 3 ст. 185 УК Украины (незаконченное покушение на кражу).
Примечательно, что соседнее с банком помещение - отделение полиции.
Как сообщалось, 20 июля в Киеве ограбили банк "УкрСиббанк".
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