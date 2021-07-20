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20 июля 2021, 12:34 486

В Киеве ограбили банк

20 июля 2021, 12:34 486
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Фото из открытых источников
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В Киеве 20 июля ограбили банк " УкрСиббанк"

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала средства у кассиров, пишет RegioNews.

Работники учреждения немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла на адрес и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Полиция возбудила уголовное дело по факту "разбой", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.

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