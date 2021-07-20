В Киеве ограбили банк
В Киеве 20 июля ограбили банк " УкрСиббанк"
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала средства у кассиров, пишет RegioNews.
Работники учреждения немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла на адрес и у выхода задержала злоумышленницу.
В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
Полиция возбудила уголовное дело по факту "разбой", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.
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