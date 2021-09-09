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09 сентября 2021, 11:54 243

Под Киевом мужчина убил ножом собутыльника и заснул на месте преступления

09 сентября 2021, 11:54 243
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На Обуховщине полицейские задержали и сообщили о подозрении 31-летнему мужчине, который ударил ножом в сердце собутыльника, а потом заснул под забором

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, ночью в полицию поступило сообщение о смерти 70-летнего жителя села Подгорцы, что на Обуховщине. Прибыв по указанному адресу, правоохранители осмотрели тело и выяснили, что мужчина умер от удара ножом в сердце.

Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители обнаружили у забора двора еще одного мужчину, который спал", - рассказали в полиции.

Впоследствии полицейские выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт, во время которого 31-летний мужчина нанес ножевое ранение товарищу в область грудной клетки, от которой хозяин дома скончался на месте происшествия.

После этого он вышел из дома и заснул возле ограждения. С места происшествия изъят раскладной нож со следами бурого цвета и направлен на экспертизу.

Мужчине грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что недавно на Житомирщине жена зарезала мужа.

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