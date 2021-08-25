На столичной станции метро "Олимпийская" до января закроют три эскалатора
Завтра, 26 августа, на станции "Олимпийская" начнется поочередный ремонт трех эскалаторов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу Киевского метрополитена.
Отмечается, что работы продлятся до 25 января 2022 года.
"Это плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, проводится замена изношенных запчастей и т. п) проводятся ориентировочно раз в 10-11 лет после пробега в 150 тысяч км", - отмечается в сообщении.
В подземке напомнили, что на станции "Лукьяновская" также продолжается капитальный ремонт эскалаторов.
Напомним, что на станции метро"Майдан Незалежности" капитальный ремонт всех четырех эскалаторов обошелся в почти 60 миллионов гривен.
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