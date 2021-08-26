Обновление Бурштынской ТЭС: 546 млн грн на ремонт шести энергоблоков до конца года

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На Бурштинской ТЭС до конца года отремонтируют шесть энергоблоков. Инвестиции в обновление электростанции составят 546 млн грн

Об этом сообщают в управлении по коммуникациям ДТЭК Бурштынская ТЭС, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В ходе подготовки к отопительному сезону ДТЭК Бурштынская ТЭС ремонтирует свои энергоблоки, общестанционное оборудование, здания и сооружения. За первое полугодие станция уже провела ремонты трех энергоблоков, и еще три планирует сделать до конца года. Инвестиции в ремонтную кампанию по итогам года ожидаются на уровне 546 миллионов гривен, - сообщили в управлении.

С начала года уже отремонтировали энергоблоки - №5, №8 и №10. Для этого предприятие направило 225 млн грн. Еще около 320 млн грн выделили на ремонт энергоблоков №7, №11 и №12.

До начала осенне-зимнего периода предприятие активно накапливает уголь на складах за счет добычи на шахтах ДТЭК Энерго и импортного угля из Польши.

ДТЭК Бурштынская ТЭС - одна из самых мощных электростанций в Украине, ее производственная мощность составляет 2351 МВт.

Как сообщалось, 18 августа на Прикарпатье пылала Бурштынская ТЭС.