В КГГА просят государство помочь с реконструкцией моста Патона

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Киев подал более 20 инфраструктурных проектов для возможной реализации в рамках программы Президента Украины "Большая стройка в столице в 2022 году среди которых достройка станции метро «Львовская брама» и реконструкция моста Патона

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на Facebook заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

"Речь идет о нескольких объектов транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о Доме учителя, мост им. Патона, кинотеатр "Киевская Русь", строительство станционного комплекса "Львовская брама" и другие важные объекты", - отметил заместитель Кличко

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов".

Строительство станции "Львовская брама", как известно, длительное время заморожено из-за отсутствия договоренностей по построению выходов.

В сентябре 2020 стало известно, что мост Патона будет закрыт на реконструкцию на 5 лет