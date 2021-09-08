Подрядчику Подольского моста сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 9 млн грн налогов

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В Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица общества, которое в течение 2020 года осуществляло работы по указанному объекту, отразили в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с предприятиями с признаками фиктивности, вроде привлеченным для выполнения субподрядных работ.

Указанные действия позволили обществу уклониться от уплаты налогов на сумму более 9 миллионов гривен, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн.

18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

17 августа прокуратура проводила обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице. Следственные действия проводились по факту нанесения местному бюджету ущерб в размере около 1,3 миллиона гривен.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели.

Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.