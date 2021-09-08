14:58  08 сентября
В Украине подешевел ряд продуктов: какие больше всего
14:49  08 сентября
В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг
17:38  08 сентября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 14:32 425

Подрядчику Подольского моста сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 9 млн грн налогов

08 сентября 2021, 14:32 425
Читайте також українською мовою
Фото: telegra.ph
Читайте також
українською мовою

В Киеве сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директору частного предприятия, которое по заказу генподрядчика осуществляло работы по строительству Подольского мостового перехода 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица общества, которое в течение 2020 года осуществляло работы по указанному объекту, отразили в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с предприятиями с признаками фиктивности, вроде привлеченным для выполнения субподрядных работ.

Указанные действия позволили обществу уклониться от уплаты налогов на сумму более 9 миллионов гривен, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн.

18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

17 августа прокуратура проводила обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице. Следственные действия проводились по факту нанесения местному бюджету ущерб в размере около 1,3 миллиона гривен.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели.

Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.

строительство Киев прокуратура мост налоги ремонт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram