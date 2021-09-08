Семенченко оставили под стражей еще на 2 месяца

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Соломенский районный суд Киева продлил экс-нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщается на Facebook-странице Семена Семенченко, передает RegioNews .

Семену Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца, - говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании. По данным следствия, она вербовала ветеранов АТО для работы на ЧВК Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Кроме того, ему предъявили обвинение в обстреле телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, 3 сентября суд оставил Семенченко под стражей.

Ранее, 20 августа, Семенченко объявил бессрочную голодовку.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.