САП снова будет просить арестовать экс-главу "Приватбанка"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости

"Внесено такое ходатайство", - сообщили в суде.

Сообщается, что заседание по рассмотрению ходатайства планировалось на среду, однако позже его отложили на другой день.

Напомним, что в феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении Александру Дубилету. Экс-предправления "Приватбанка" обвиняют в злоупотреблениях и растрате 136 млн гривен банку.

Через некоторое время стало известно, что Дубилет выехал из Украины в страны Европы. Сейчас он находится на территории Израиля.

Также сообщалось, что в июне Дубилета объявили в международный розыск.

Кроме того, в конец июля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Дубилета.