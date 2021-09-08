САП снова будет просить арестовать экс-главу "Приватбанка"
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова просит Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинские новости
"Внесено такое ходатайство", - сообщили в суде.
Сообщается, что заседание по рассмотрению ходатайства планировалось на среду, однако позже его отложили на другой день.
Напомним, что в феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении Александру Дубилету. Экс-предправления "Приватбанка" обвиняют в злоупотреблениях и растрате 136 млн гривен банку.
Через некоторое время стало известно, что Дубилет выехал из Украины в страны Европы. Сейчас он находится на территории Израиля.
Также сообщалось, что в июне Дубилета объявили в международный розыск.
Кроме того, в конец июля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Дубилета.