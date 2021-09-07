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07 сентября 2021, 13:19 563

В Одесской области суд оштрафовал военкома на $100: показал секретные документы кочегару

07 сентября 2021, 13:19 563
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Фото: из открытых источников
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Военного комиссара Болградского районного территориального центра комплектования и соцподдержки оштрафовали на 2720 гривен из-за того, что тот допустил к секретным документам кочегара

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере южного региона.

Так, установлено, что в августе-октябре 2020 года военнослужащий безосновательно предоставил разрешение на работу с тайными документами неуполномоченному лицу (кочегару), а также не доложил об этом высшему руководству и не принял меры для назначения служебного расследования.

Суд признал его виновным в совершении военных административных правонарушений и, на основании ст. 36 КУпАП, определено окончательное административное взыскание в виде штрафа в размере 2 720 гривен.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области правоохранители задержали военкома после получения части средств - 300 долларов. Кроме денег, полученных в качестве неправомерной выгоды, в служебном кабинете военного правоохранители изъяли еще 3800 долларов.

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