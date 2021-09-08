СБУ обнародовала доказательства взяточничества и вручила новое подозрение начальнику Летной академии

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Сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в вымогательстве взятки в $20 тысяч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Новое подозрение начальнику Летной академии вручали в одной из больниц города Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье.

По версии следствия, он имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ.

Также СБУ публикует видео, на котором зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ уже вручила должностному лицу подозрение по этой же статье, впрочем судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Начальника летной академии Национального авиационного университета и его посредника-начальника летного училища ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $20 тыс.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.