10:05  04 сентября
В Украине вновь более 2600 новых больных COVID-19
13:14  04 сентября
В МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая
10:51  04 сентября
На Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2021, 15:11 8

В девяти населенных пунктах Одесской области питьевая вода не соответствует санитарным нормам - Минздрав

04 сентября 2021, 15:11 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Питьевая вода в селах и поселках Белгород-Днестровского и Подольского районов не соответствует санитарным нормам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Отмечается, что всего в Одесской области с 28 августа по 3 сентября отобрали 61 пробу питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 65 проб – на санитарно-химические. Из них три пробы не соответствуют санитарно-химическим нормам, а именно в селах Дивизия, Жовтояри и Маразліївка.

Санитарно-микробиологическим нормам не отвечают 12 проб питьевой воды: в городе Кодыма, поселках Сергеевка и Окны, а также в селах Молога, Алексеевка, Маразліївка и Широкое.

Из 24 проб питьевой воды, отобранных в Одессе, санитарным требованиям отвечают все образцы.

На 22 пляжах Одессы и области отобрали 93 пробы морской воды. Из них две не соответствовали гигиеническим нормам, а именно вода на пляже в поселке Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе.

Информацию обо всех выявленных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления и управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

вода Одесса Госпродпотребслужба

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram