В девяти населенных пунктах Одесской области питьевая вода не соответствует санитарным нормам - Минздрав

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Питьевая вода в селах и поселках Белгород-Днестровского и Подольского районов не соответствует санитарным нормам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Отмечается, что всего в Одесской области с 28 августа по 3 сентября отобрали 61 пробу питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 65 проб – на санитарно-химические. Из них три пробы не соответствуют санитарно-химическим нормам, а именно в селах Дивизия, Жовтояри и Маразліївка.

Санитарно-микробиологическим нормам не отвечают 12 проб питьевой воды: в городе Кодыма, поселках Сергеевка и Окны, а также в селах Молога, Алексеевка, Маразліївка и Широкое.

Из 24 проб питьевой воды, отобранных в Одессе, санитарным требованиям отвечают все образцы.

На 22 пляжах Одессы и области отобрали 93 пробы морской воды. Из них две не соответствовали гигиеническим нормам, а именно вода на пляже в поселке Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе.

Информацию обо всех выявленных "нестандартных" пробах направили в городские и районные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления и управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.