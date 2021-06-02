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02 июня 2021, 08:31 70

В Украине планируют создать новый род войск: займутся угрозами в киберпространстве

02 июня 2021, 08:31 70
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Фото: из открытых источников
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Вскоре в Украине могут создать новый род войск - кибервойска. Кроме того, страна планирует поддерживать идею создания "кибер-НАТО"

Как передает RegioNews, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе рабочего визита в Литовскую Республику.

По словам Данилова, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен. В частности актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности.

Данилов отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что Россия пытается вдвое увеличить количество своих войск на границах Украины.

СНБО войска Алексей Данилов киберзащита интернет

 
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