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30 августа 2021, 21:41 509

Минэнерго продлило действие "черного списка" для нарушителей на рынке электроэнергии

30 августа 2021, 21:41 509
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Фото из открытых источников
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Министерство энергетики продлило действие "черного списка" для нарушителей на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook энергетического ведомства

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, "черный список" покупателей электрической энергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.

"Со времени введения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые бы стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов" - отметил Юрий Власенко.

Аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам принял решение продлить действие "черного списка" до 1 марта 2022 года.

Напомним, что 13 июля в Украине появился "черный список" для нарушителей на рынке электроэнергии

Предполагается, что недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже. Согласно решению продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление организатору аукционов - Украинской энергетической бирже.

электричество нарушение продажа рынок

 
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