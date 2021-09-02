Минздрав открыл реестр медлицензий - теперь пациенты могут проверять легальность медучреждения

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Министерство здравоохранения Украины официально открыло реестр медицинских лицензий. Теперь каждый может проверить их наличие у медучреждения

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, передает RegioNews.

Отныне пациенты получили возможность проверять, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право предоставлять ти или иные услуги. Для самих клиник и медиков это возможность мониторить собственную лицензию и коллег по отрасли, — отмечают на платформе.

Там также отметили, что реестр пока несовершенен и его можно совершенствовать. Opendatabot советует Минздраву привести данные в соответствие законодательству и международным стандартам.

В частности в реестр лицензий призывают добавить коды компаний, адреса услуг и виды услуг, на которые выдана лицензия. Пока этой информации нет, а сами данные выложены на сайте Минздрава, а не на портале открытых данных, как должно быть по закону.

Как сообщалось, Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные.

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