В Киеве разоблачили ІТ компанию, которая торговала программами для взлома мессенджеров

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ выявили и пресекли противоправную деятельность группы лиц, работников одной из киевских ІТ компаний, торговавших программами для взлома WhatsApp, Viber и Telegram

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, подозреваемые организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - удаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры социальных сетей "Вк", "Іnstagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, Telegram.

Как установило следствие, подозреваемые сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве специалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которая занималась разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛНР/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма.