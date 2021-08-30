На Харьковщине чиновники Пенсионного фонда присваивали пенсии жителей из ОРДЛО

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В Харьковской области правоохранители остановили масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий гражданам, которые проживают в ОРДЛО. От незаконных социальных выплат убытки государству составляют почти 5 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

К сделкам с государственными средствами причастны должностные лица Пенсионного фонда и банка", - говорится в сообщении.

Чиновники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров.

Такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить примерно 5 млн грн", - информируют в СБУ.

Во время обысков оперативники изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине должностных лиц "Укрзализныци" поймали на краже денег зарплатного фонда. Чиновники присвоили почти 2 миллиона гривен, которые были выделены на заработную плату работникам.