Три миллиона гривен компенсации за жилье получили нардепы в августе

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В августе этого года 138 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье

Об этом свидетельствуют данные Аппарата Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Так, в августе 2021 года 138 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 008 745 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье в августе получил нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн. Магомедов не входит в состав ни одной фракции. По 59 800 грн получил член группы "Доверие” Роберт Горват и член фракции политической партии "Слуга народа” Андрей Одарченко.

Как сообщалось, Разумков не верит, что депутаты откажутся от компенсаций из бюджета за аренду жилья.

Также известно, что Рада в июне лишила 75 депутатов 3,5 миллионов гривен: прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, депутатам из-за прогулов.