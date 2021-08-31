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31 августа 2021, 16:06 342

В 2022 году планируется повышение минимальной зарплаты - депутат

31 августа 2021, 16:06 342
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Фото из открытых источников
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В 2022 году минимальная зарплата в Украине увеличится

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью агентству "Українські новини" председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева.

По его словам, окончательный размер индексации станет известен позднее.

"Да, планируется. Сколько точно, увидим уже из проекта бюджета на 2022 год. В бюджетной декларации речь идет о повышении на 200 грн. Но ведь мы уже подняли минимальную зарплату выше уровня и Беларуси и России", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что в июне, по словам министра финансов Сергея Марченко, Кабинет министров предложил в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. В то же время вскоре в министерстве финансов отрицали слова своего руководителя о пересмотре "минималки" до 7700 гривен со следующего года, отметив, что она вырастет до такого уровня только в 2024 году.

зарплаты депутат индексация

 
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