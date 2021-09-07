Мэр Вознесенска попал в ДТП с участием автобуса

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Сегодня утром, 7 сентября, в Вознесенске на перекрестке ул. Берегового и Черняховского городской голова Евгений Величко на автомобиле Volkswagen столкнулся с маршрутным автобусом

Об этом сообщает "Вознесенский Вестник", передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло во время того, как мэр ехал за секретарем совета Викторией Бальцер.

В момент поворота солнце ослепило глаза, и поэтому не заметил автобуса", – говорится в сообщении издания.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа.