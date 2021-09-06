Смертельное ДТП на Херсонщине: трое погибших, ребенок в больнице

Полиция Херсонщины

На Херсонщине на автодороге "Голая Пристань-Железный Порт" вблизи с. Чулаковка произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, а 15-летний ребенок оказался в больнице

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс - службу полиции Херсонщины.

Полицейские установили, что 31-летний житель г. Голая Пристань, управляя автомобилем "Фиат Типо" в направлении с. Железный Порт не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время там двигался "Фольксваген Гольф" под управлением 47-летнего жителя Черновицкой области. Между транспортными средствами произошло лобовое столкновение, после чего "Фиат" съехал в кювет, где несколько раз перевернулся.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате столкновения на месте ДТП сразу погиб пассажир "Фиата". Его личность пока не установлена. Также из этого же автомобиля с тяжелыми телесными повреждениями в больницу г. Голая Пристань были доставлены водитель и еще два пассажира – 15 летняя девушка и 29-летний мужчина, который вечером от полученных травм скончался. Позже стало известно и о смерти водителя "Фиата". Сейчас в реанимационном отделении со сложным переломом ноги остается несовершеннолетняя пассажирка автомобиля. Водитель "Фольксвагена" и его 53-летний односельчанин от госпитализации отказались.