Фото: ОВА

Эта ночь стала очень тяжелой для Ровенской области и, в частности, для Ровно.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в жилой сектор.

На местах работают все профильные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий вражеского удара.

Детали и последствия обстрела еще уточняются.

Напомним, ночью 16 октября в Умани в результате падения российского БпЛА возник пожар в многоэтажке. Известно о пяти пострадавших.