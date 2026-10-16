На Тернопольщине в результате вражеской атаки повреждено производственное предприятие
Тернопольская область подверглась очередной атаке российских войск. Ночью 16 октября враг дважды атаковал город Чортков, нанеся удары по производственному предприятию
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает RegioNews.
В результате попадания на территории предприятия произошел пожар на площади 15 кв. метров. На месте работали сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали возгорание.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, вечером 14 октября Тернопольская область подверглась атаке российских беспилотников. Вражеский БПЛА также попал в ведущее производственное предприятие в Чорткове.
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