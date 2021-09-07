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07 сентября 2021, 17:59 20

Половина киевлян уже сделали COVID-прививку, - КГГА

07 сентября 2021, 17:59 20
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Фото: Рixabay
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По состоянию на сентябрь вакцинацию от коронавируса прошла уже половина жителей Киева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировалась половина от официальной численности населения Киева.

Она также отметила, что на сегодня в столице можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.

"Подчеркиваю, все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируют возобновить мобильные группы по контролю за соблюдением карантина.

коронавирус Киев КГГА вакцинация Столица

 
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