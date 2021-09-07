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Радуцкий назвал три области с худшей эпидемической ситуацией
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07 сентября 2021, 11:06 1383

Радуцкий назвал три области с худшей эпидемической ситуацией

07 сентября 2021, 11:06 1383
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Фото: из открытых источников
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Самые опасные сейчас в плане эпидемии три области: Черновицкая область, Львовская область и Винницкая область. В этих областях могут усилить карантин

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, передает RegioNews.

Страна приближается к "желтой " зоне. "Оранжевая" и "красная" зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема. Опаснее всего сегодня в плане эпидемии в трех областях: Буковина, Львовская и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений", - пояснил Радуцкий.

Он также отметил, что пока рано говорить о каком-то жестком усилении ограничений по всей стране.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина.

карантин область Ограничение Михаил Радуцкий локдаун

 
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